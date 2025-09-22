Acuerdan que el docente condenado por acoso en Palma se someta a un examen médico

PALMA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comisión paritaria, con la participación de representantes de la administración y los sindicatos, ha decidido este lunes por amplia mayoría que el profesor condenado por acoso, se someta a una revisión médica que evalúe su disposición a seguir en contacto con menores.

Fuentes de la reunión han trasladado a Europa Press que la decisión ha salido adelantes con 11 votos a favor, dos abstenciones y un voto en contra.

Con esta decisión de la paritaria, el docente será citado "en breve" a comparecer ante el órgano de prevención de riesgos laborales de la Conselleria para iniciar el examen facultativo. A partir de aquí, riesgos laborales podría derivar al docente a un examen más concreto, por ejemplo, psiquiátrico.

La decisión de la paritaria y el sometimiento al reconocimiento médico abre la puerta a que el docente, maestro en el CEIP Maria Antònia Salvà de Palma, pueda ser finalmente apartado del contacto con menores.