El acuerdo para reformar el Port d'Andratx incluye la habilitación de 11 amarres estacionales

Archivo - Barcos en el Port d'Andratx. - CAIB - Archivo

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El acuerdo entre Ports IB y el Ayuntamiento de Andratx para la mejora integral del Port d'Andratx incluye la adecuación del tren de fondeo del muelle exterior del dique número 2 para habilitar 11 amarres estacionales y una mejoría las condiciones de seguridad de las instalaciones.

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha señalado este viernes en un comunicado que, además, se rehabilitarán dos 'escars' tradicionales en la avenida Almirall Riera Alemany, una intervención destinada a conservar estas construcciones vinculadas a la actividad pesquera y marítima y protegerlas frente al deterioro provocado por el medio marino.

El acuerdo dará continuidad a actuaciones impulsadas por Ports IB. Una de ellas, la regularización de la situación administrativa de las instalaciones náutico-deportivas, con la incorporación de Marina Port Andratx como nueva concesionaria.

Paralelamente, Ports IB ha otorgado al Club de Vela Port d'Andratx una autorización temporal que incluye 114 boyas, dos pantalanes flotantes, un pantalán exterior y una oficina, permitiendo mantener las actividades náuticas y formativas que desarrolla la entidad.

La entidad portuaria y el Ayuntamiento mantendrán la coordinación durante la definición de las próximas actuaciones con el objetivo de establecer las prioridades y avanzar progresivamente en la mejora del Port d'Andratx.

UN ACUERDO PARA RENOVAR LOS ESPACIOS PORTUARIOS

Tras la reunión celebrada esta semana entre la entidad y el Consistorio, Ports IB trabajará ahora en la definición de las intervenciones necesarias, que contemplarán diferentes ámbitos del espacio portuario y tendrán como objetivo actualizar la infraestructura vinculada a la actividad económica, náutica y social del municipio.

El gerente de Ports IB, Kico Villalonga, ha mostrado la voluntad de la entidad de "seguir mejorando el Port d'Andratx de manera coordinada con el Ayuntamiento, atendiendo las necesidades de una instalación que tiene una importancia fundamental".

Villalonga ha señalado también que esta actuación busca mejorar las instalaciones portuarias de su competencia, reforzar su mantenimiento y recuperar espacios que forman parte del patrimonio marítimo de Baleares.