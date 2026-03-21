El acusado del crimen del torrente de Coanegra reconocerá los hechos y aceptará la condena

Archivo - Un furgón de la Policía Nacional llega a la Audiencia Provincial de Baleares, a 17 de enero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará a partir del próximo lunes (09.30 horas) al acusado de matar a otro hombre en el torrente de Coanegra (Mallorca), quien previsiblemente reconocerá los hechos y aceptará la condena.

La Fiscalía solicita que sea condenado a 15 años de prisión como supuesto autor de un delito de homicidio, mientras que la acusación particular reclama una condena de 25 años al entender que se trata de un asesinato.

Mientras el Ministerio Público pide que la madre de la víctima reciba una indemnización de 100.000 euros, su letrado reclama que ésta sea de 50.000 euros.

Según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas y judiciales, la idea es que las partes alcancen un acuerdo de conformidad por el cual el procesado reconocerá los hechos y aceptará la pena pactada. De este modo, no se tendría ni que constituir el jurado popular ni celebrar la vista oral.

Los hechos se remontan a diciembre de 2024, cuando un viandante se encontró el cadáver de la víctima, de 34 años, mientras daba un paseo por las inmediaciones del torrente de Coanegra.

La Guardia Civil abrió una investigación y los primeros indicios ya apuntaban a que el hombre había fallecido de forma violenta, pues presentaba evidentes contusiones en la cabeza.

Poco después detuvieron a otro hombre, con quien el fallecido supuestamente mantenía algún tipo de relación sentimental, y la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional.