Acusan a Cort de difundir información falsa sobre que la antigua prisión pueda ser un foco de hantavirus

Archivo - Comienzo del proceso de desalojo de la antigua prisión de Palma. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Varias entidades por la vivienda han acusado al Ayuntamiento de Palma de difundir información falsa y sin fundamento sobre la posibilidad de que la antigua prisión pueda ser un foco de transmisión del hantavirus.

En un comunicado, el colectivo ha alertado de que esta información, contenida en el informe para rechazar las alegaciones al desalojo, se ha difundido para "manipular y engañar a la opinión pública para desarticular la solidaridad y deshumanizar" a las personas que habitan el recinto.

A juicio de las entidades, estas afirmaciones fomentan el odio hacia los residentes en la antigua infraestructura.

Por otra parte, después de que el Ayuntamiento haya dado cinco días hábiles, hasta el próximo miércoles, para abandonar el recinto antes de iniciar la vía judicial, las entidades han rechazado el argumento de la voluntariedad. "Sin opciones, no hay voluntad posible. Lo que se les está ofreciendo es que, voluntariamente, se vayan a vivir a la calle", han argumentado.

Las entidades también han negado que a partir del lunes nadie pueda ser desalojado. Por un lado, han explicado, porque el plazo voluntario para abandonar la prisión todavía no habrá concluido, y por otra parte, porque todavía no se ha agotado la vía administrativa.

El Ayuntamiento, han recordado, ha desestimado las alegaciones presentadas por unos 40 residentes de la antigua prisión, entre los cuales hay solicitantes de asilo, personas en situación de vulnerabilidad extrema, jóvenes que fueron menores tutelados y que al cumplir 18 años quedaron en la calle.

Estas personas, han indicado, todavía pueden presentar un recurso de reposición al mismo órgano que ha dictado el documento, para lo cual disponen de un plazo de un mes. También pueden presentar un recurso de alzada contencioso-administrativo, una vez resuelto el anterior.

El colectivo ha reiterado que a estas personas no se les ha ofrecido ninguna alternativa habitacional.