Ada Colau presentará este domingo las propuestas de Ara Més-Front Ampli en un acto en Palma

La candidata de Frente Amplio Ada Colau - Kike Rincón - Europa Press
PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Frente Amplio a la presidencia de Gobierno, Ada Colau, participará este domingo en un acto en Palma para presentar las propuestas de Ara Més-Front Ampli de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
El acto se celebrará a las 12.00 horas en la plaza de Sant Jeroni y contará también con la participación de la candidata de Ara Més-Front Ampli, Carme Gomila.
Las candidatas presentarán las propuestas de la coalición, junto con el 'número tres' de las listas de Frente Amplio por Madrid, Toni Valero, y la 'número cuatro', Verónica Martínez.