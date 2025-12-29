Adjudicada la redacción del proyecto técnico de 35 viviendas en Es Mercadal

Solar de Es Mercadal - CAIB

MENORCA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de Vivienda (Ibavi) ha informado este lunes de la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto básico y del proyecto ejecutivo y la dirección de obra de la nueva promoción de 35 viviendas públicas en régimen de alquiler en Es Mercadal, que tiene como previsión comenzar los trabajos durante el año 2026.

La promoción estará ubicada en una parcela de 3.515 metros cuadrados en la avenida ronda de Ses Costes que era propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). El Ibavi compró esta parcela a la Sareb en marzo de este año con una aportación económica del Consell de Menorca y fondos propios, por un coste de 1,22 millones de euros, ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

La superficie máxima de construcción de la parcela es de más de 9.400 metros cuadrados. En una primera fase, la previsión es construir 35 viviendas, en planta baja, planta primera y segunda. La mayoría de viviendas serán de dos habitaciones. En concreto, 20 viviendas tendrán dos dormitorios, 12 serán de un dormitorio y tres viviendas contarán con tres dormitorios. Asimismo, tres viviendas serán adaptadas para personas con discapacidad y cada inmueble contará con una plaza de aparcamiento subterráneo.

Este proyecto de vivienda social en Es Mercadal tendrá un coste estimado de 8,3 millones de euros y la redacción del proyecto ha sido adjudicada a una unión temporal de empresas formada por el estudio RipollTizon y Lloc Arquitectes.

La Conselleria ha remarcado que se trata de una de las nuevas promociones de vivienda pública que tramita el Ibavi en Menorca, donde en total prevé la construcción de cerca de 250 viviendas públicas en una primera fase en diferentes municipios de la isla. "El plan suma más de 1.230 viviendas públicas en todas las islas y se espera continuar aumentando esta cifra", han asegurado.

En esta línea, han detallado que esta promoción de Es Mercadal y la mayoría de los proyectos de vivienda social del Ibavi se benefician del procedimiento exprés incorporado por el Govern para acelerar la tramitación de los proyectos de vivienda pública, una de las medidas incluidas en la nueva Ley 4/2025, de 18 de julio, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos en Baleares.

Esta ley permite que las promociones de vivienda pública puedan ser declaradas de interés autonómico y obtener una tramitación abreviada, como otras infraestructuras como centros educativos y sanitarios. La figura permite acortar los plazos de tramitación, una reducción de uno o dos años en la mayoría e incluso de tres en algunos casos. De esta forma, se refuerza el plan de choque iniciado esta legislatura por el Govern, para facilitar más vivienda asequible para los residentes de Baleares

La Conselleria ha remarcado que las nuevas viviendas públicas se destinan a residentes en las islas, con cinco años o más de residencia en esta comunidad, y con preferencia para los del municipio, tal y como regula la Ley 4/2025, que incorpora el requisito para las viviendas en régimen de protección (tanto protegidas como de precio limitado), en la línea de los acuerdos que ha ido aplicando el Ibavi esta legislatura con ayuntamientos elevando los años de residencia con el criterio de que los residentes en cada municipio tengan preferencia en las promociones en su localidad.