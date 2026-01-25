Adjudicadas las obras de ampliación de los talleres industriales del CentreBit Menorca

CentreBit Menorca. Recurso. - CAIB

MENORCA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Balear de Innovación y Tecnología (Fundación Bit), dependiente de la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, ha adjudicado las obras de ampliación del número de talleres industriales 4.0 del CentreBit Menorca, una de las actuaciones previstas en el Plan de Impulso 2025-2027.

Así lo ha informado la Conselleria, este domingo, en una nota de prensa, en la que ha recordado que la mejoría del espacio subterráneo donde se ubican los talleres es un proyecto considerado estratégico para reforzar el tejido empresarial e industrial de la isla y dar respuesta a la creciente demanda de espacios productivos.

Las obras, que tienen un presupuesto total de 314.855,43 euros, contemplan la creación de un nuevo espacio, conectado con el ámbito de talleres ya operativos. Los trabajos incluyen la construcción de carpintería interior, la instalación de sistemas eléctricos, climatización, telecomunicaciones y protección contra incendios, así como acabados finales y adecuación de los accesos. Esta ampliación permitirá mejorar significativamente la funcionalidad, capacidad y calidad de los servicios del Centre Bit Menorca.

Una vez adjudicadas las obras a la empresa mahonesa Inmex Menorca 2023 SL, según se recoge el pasado día 22 de enero en la Plataforma de Contratación del Estado, tras la formalización del acta de replanteo comenzarán los trabajos de reforma. El plazo de ejecución previsto es de seis meses, por lo que la ampliación deberá estar finalizada en el tercer trimestre de este año.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Impulso del CentreBit Menorca, impulsado por el Govern balear con un presupuesto total de 5,8 millones de euros, con el objetivo de consolidar el parque como un polo de innovación, emprendimiento y actividad económica vinculada a la industria y la tecnología.

La ampliación de los talleres permitirá aumentar la capacidad del CentreBit Menorca para acoger nuevas iniciativas empresariales, facilitar el crecimiento de proyectos ya implantados y contribuir a la diversificación económica de la isla, fomentando la creación de empleo cualificado.