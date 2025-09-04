Adjudicadas las obras para la reforma del módulo D de la Llar d'Ancians de Palma que permitirán ofrecer 52 nuevas plazas

El Consell de Mallorca adjudica las obras para la reforma del módulo D de la Llar d'Ancians de Palma - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha adjudicado las obras de reforma integral del módulo D de la Llar d'Ancians de Palma a la empresa Cobra Infraestructuras Hidráulicas por un importe de 4,9 millones de euros.

El proyecto, cofinanciado con 2,9 millones de euros de fondos europeos, permitirá ofrecer 52 nuevas plazas adaptadas al nuevo modelo residencial.

La reforma tiene un plazo de ejecución de 18 meses y, según ha expuesto el Consell de Mallorca en nota de prensa, responde al objetivo de la institución insular de consolidar un nuevo modelo de atención residencial pública centrado en la persona.

En este sentido, el conseller insular de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha destacado que la inversión representa "un paso adelante muy importante" en la transformación del modelo residencial público.

"Queremos espacios más humanos, más cómodos y más sostenibles, que permitan a las personas mayores vivir con dignidad y privacidad", ha subrayado.

El edificio, de planta baja más tres plantas, ofrecerá 52 plazas residenciales que se distribuirán en 13 plazas por planta (nueve habitaciones individuales y dos dobles). El objetivo es priorizar al máximo las habitaciones individuales para garantizar más privacidad, confort y calidad de vida a los residentes, han explicado.

Asimismo, el conseller insular ha hecho hincapié en que "no se trata solo de reformar un edificio" sino de "garantizar un entorno adecuado que mejore el bienestar y la calidad de vida de las personas usuarias".

El proyecto prevé también otras actuaciones que, según el Consell, mejorarán de manera significativa el día a día del pabellón. Entre ellas, el refuerzo de la accesibilidad con la incorporación de un nuevo ascensor que se sumará al ya existente, así como el refuerzo de la eficiencia energética, con la instalación de placas solares fotovoltaicas y un sistema completo de climatización y ventilación.

Igualmente, las obras prevén que cada planta sea autónoma, con comedor, sala de estar y servicios propios; un nuevo diseño exterior, con terraza para uso de los residentes y la colocación de las placas solares; y un espacio verde exclusivo, con la adecuación de una zona ajardinada en la planta baja, delimitada para uso propio de los residentes del pabellón D.

Desde la institución insular han señalado que esta actuación se suma a otros proyectos impulsados por el IMAS, como la reforma de la octava planta de la residencia pública La Bonanova que, han destacado, avanza según el calendario.

Para concluir, el presidente del IMAS ha defendido que con la reforma del módulo D de la Llar d'Ancians y la de La Bonanova el Consell demuestra que la modernización de las residencias "es una realidad".

"Continuamos invirtiendo y trabajando para reforzar los servicios residenciales y asegurar una atención digna, segura y adaptada a cada situación", ha añadido.