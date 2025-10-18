Adjudicado por 2,2 millones el servicio de mantenimiento de los puertos de gestión directa de Mallorca, Menorca e Ibiza

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, a través de PortsIB, ha adjudicado por 2,2 millones de euros el servicio de conservación y mantenimiento de los edificios, servicios e instalaciones de los puertos de gestión directa de Mallorca, Menorca e Ibiza.

El plazo inicial de ejecución es de doce meses prorrogables anualmente hasta un máximo de cinco años, ha informado la Conselleria en un comunicado.

El contrato, dividido en tres lotes, ha sido adjudicado a la empresa Urbia Ingeniería y Servicios S.A., que obtuvo la mejor puntuación técnica y económica en el procedimiento de licitación.

El lote uno, correspondiente a los puertos de Mallorca, cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros; el lote dos, relativo a Menorca, asciende a 715.490 euros; y el lote tres, que abarca las instalaciones de Ibiza, a los 260.614 euros.

El objetivo de estos contratos, ha señalado el departamento que dirige el conseller Juan Manuel Lafuente, es garantizar el correcto estado de conservación, la seguridad y el funcionamiento óptimo de todas las instalaciones portuarias gestionadas directamente por PortsIB.

Las actuaciones incluyen el mantenimiento conductivo, preventivo, predictivo, correctivo y normativo, así como la actualización del inventario de infraestructuras y la redacción de planes de mantenimiento específicos para cada isla.

Entre los trabajos previstos figuran la conservación de edificios y dependencias administrativas, la revisión de las redes eléctricas y de agua, el alumbrado público, los sistemas de saneamiento y el mobiliario portuario, además de la actualización de los elementos de señalización y de los servicios comunes.

También se contempla la implantación de criterios de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental en todas las actuaciones.