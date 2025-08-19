Adjudican el servicio de comedor de la Residencia Reina Sofía para los deportistas de tecnificación

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Patronato de la Fundació per a l'Esport Balear y conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha firmado la resolución de adjudicación del contrato del servicio de comedor para los deportistas de los programas de tecnificación residentes en la Residencia Reina Sofía.

El contrato, con una duración de dos años a partir del 1 de septiembre de 2025, ha sido adjudicado a la empresa Esceldepet por un importe total de 312.987 euros, según ha explicado la Conselleria en una nota de prensa.

La propuesta incluye la oferta de alimentos ecológicos y/o de proximidad en ocho grupos de alimentos (frutas, verduras, legumbres, cereales, huevos, lácteos, carnes y aceite de oliva virgen extra), así como la inversión en nuevo equipamiento para el comedor de la residencia.

Con esta adjudicación, han subrayafo, el Govern garantiza la calidad del servicio de alimentación de los deportistas de tecnificación y refuerza su compromiso con una alimentación saludable y adaptada a las necesidades de los jóvenes talentos deportivos.