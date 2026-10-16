Advierten de "riesgo asistencial" y "sobrecarga laboral" de las enfermeras en los turnos de noche de Son Espases

Una enfermera atiende a un paciente - HSJD

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los delegados de USAE en el Hospital Universitario Son Espases han detectado riesgo asistencial para los pacientes y sobrecarga laboral del personal de enfermería en los turnos de noche del área de medicina interna infecciosa y la unidad de custodia hospitalaria.

El sindicato ha explicado este viernes en un comunicado que, ante esta situación, han reclamado al centro hospitalario el "aumento inmediato" de personal Técnico en Cuidados de Enfermería (TCE) para restablecer las condiciones mínimas de seguridad laboral para el personal y garantizar la seguridad asistencial de los pacientes ingresados.

Actualmente, la distribución de pacientes para cada técnico "es inasumible" y supone "una vulneración de los establecido legalmente", pues una única enfermera debe atender a 23 pacientes, "lo que excede los límites seguros de atención y contraviene las recomendaciones de calidad asistencial".

La complejidad de la atención radica en que la unidad comparte los pacientes de medicina interna infecciosa y los de custodia hospitalaria, lo que supone que el mismo equipo de enfermería se encarga de atender a ambos perfiles de usuarios.

Por un lado, el módulo de presos tiene capacidad para siete pacientes y está completo "de forma continuada"; por otra parte, medicina interna infecciosa tiene 16 pacientes crónicos complejos, mayoritariamente dependientes, que requieren cambios posturales, portadores de pañales, alimentación enteral y se encuentran en situación de aislamiento estricto.

El responsable de Acción Sindical de USAE en Baleares, Alejandro Juan Alonso, ha comentado que "la sobrecarga asistencial es inasumible y perjudica física, ergonómica y mentalmente a la única TCE que cubre el turno de noche".

La situación fue denunciada por USAE al servicio de prevención de riesgos laborales, sin embargo el sindicato asegura que la supervisora del área de hospitalización de adultos "no considera necesario el refuerzo en este turno".