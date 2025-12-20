Aemet activa avisos amarillos por riesgo de lluvias en prácticamente toda Baleares

Archivo - Varias personas pasean por el centro de Palma en un día de lluvia. Recurso. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este sábado avisos amarillos por riesgo de lluvias en prácticamente toda Baleares.

Según información de la web de la Aemet, en Mallorca hay activos, desde las 09.00 horas, avisos amarillos por riesgo de precipitación acumulada en una hora de 25 l/m2 en la Serra de Tramuntana, norte y nordeste y en el levante mallorquín. Los avisos se mantendrán activos hasta las 23.59 horas de esta jornada.

Asimismo, en Menorca, la Aemet tiene activos, desde las 09.00 horas, avisos amarillos por riesgo de precipitación acumulada en una hora de 25 l/m2. En este caso, sin embargo, los avisos permanecerán activos hasta el domingo 21 de diciembre, a las 08.59 horas.

Finalmente, en Ibiza y Formentera los avisos por riesgo de precipitación acumulada en una hora de 25 l/m2 se han activado previamente por parte de la Aemet, concretamente a las 00.00 horas de este sábado, y finalizarán a las 14.59 horas de esta misma jornada.