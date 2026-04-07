El tiempo para esta semana en Baleares: máximas de hasta 30ºC

PALMA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
Máximas de hasta 30ºC, cielos poco nublados y posibles precipitaciones durante el fin de semana. Estas es la previsión que hace la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la segunda semana de abril en Baleares, lo que situaría las máximas casi 10ºC por encima de la media para esta época del año --19ºC--.
Así lo ha indicado el portavoz adjunto de la Aemet en Baleares, Jorge Rodríguez, en declaraciones a Europa Press, quien ha señalado que las mínimas, por su parte, se pueden mover en valores ligeramente por debajo de lo habitual que son 8 o 9ºC.
- Martes: cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas a partir de la tarde. Las temperaturas irán en ascenso y se situarán en un rango de entre 20 y 27ºC, aunque localmente se pueden alcanzar los 28ºC. El viento soplará flojo de componente este.
- Miércoles: la misma tendencia del día anterior persistirá, aunque por la tarde tenderá a dejar un cielo poco nuboso. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o podrían ir en ligero ascenso, con mínimas de entre 7 y 12ºC y máximas de 20 y 28ºC. El viento será flojo de componente este con brisas costeras.
- Jueves: comenzará con intervalos de nubes altas, aunque por la tarde se despejará el cielo para quedar con pocas nubes. La probabilidad de que haya algún banco de niebla será baja. Las temperaturas seguirán la tónica de la semana pero en algunos puntos de las islas podrían llegar a los 30ºC. El viento será flojo y variable, al dar cabida a brisas costeras.
- Viernes: cielo poco nublado o prácticamente despejado. Las temperaturas persistirán en el intervalo de 7 y 12ºC para las mínimas y de 20 a 28 en las máximas, hasta llegar a los 30ºC en algunos casos. El viento soplaría flojo y variable con predominio del componente este.
- Sábado: día con intervalos nubosos o muy nuboso, con brumas y probabilidad de alguna precipitación "débil, aislada y ocasional" que podría ir acompañada de barro. Las temperaturas descenderían en el caso de las máximas para acortar el rango de las máximas a los 20 y 25ºC, mientras que las mínimas continuarán entre los 7 y 13ºC. El viento será entre flojo y moderado del este y el noreste.
- Domingo: podría haber alguna precipitación, el viento sería entre flojo y moderado del norte y las temperaturas bajarían, sin descartar la presencia de algún fenómeno costero.