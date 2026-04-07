El tiempo para esta semana en Baleares: máximas de hasta 30ºC

Archivo - Vista aérea del pueblo de Ariany y sus alrededores de campos y cultivos en primavera.- MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA. - Archivo

PALMA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Máximas de hasta 30ºC, cielos poco nublados y posibles precipitaciones durante el fin de semana. Estas es la previsión que hace la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la segunda semana de abril en Baleares, lo que situaría las máximas casi 10ºC por encima de la media para esta época del año --19ºC--.

Así lo ha indicado el portavoz adjunto de la Aemet en Baleares, Jorge Rodríguez, en declaraciones a Europa Press, quien ha señalado que las mínimas, por su parte, se pueden mover en valores ligeramente por debajo de lo habitual que son 8 o 9ºC.