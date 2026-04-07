Varios puntos de Mallorca alcanzan temperaturas máximas propias de verano, con hasta 27ºC

Archivo - Dos hombres caminan sin camiseta en Palma - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Palma, Llucmajor y Santa Maria del Camí han alcanzado temperaturas máximas de hasta 27ºC este martes, una cifra que supera de 8ºC la media para esta época del año, que ronda los 19ºC de máxima.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogidos por Europa Press, los valores máximos hasta las 16.00 horas se han registrado en las estaciones de Llucmajor y Palma Universitat (27ºC), Santa Maria del Camí (26,9ºC), el aeropuerto de Son Bonet (26,8ºC) y el aeropuerto de Palma (26,7ºC).

En Menorca, la temperatura más alta este martes se ha alcanzado en es Mercadal, con 24,9ºC, mientras que en Eivissa y Formentera los valores registrados rondan lo habitual para esta época del año, con 21,8 y 19,5ºC, respectivamente.

Precisamente, la Aemet ha pronosticado para la segunda semana de abril en Baleares unos días de cielos poco nubosos y temperaturas máximas que rondarán los 30ºC. Según el portavoz adjunto de la Aemet en Baleares, Jorge Rodríguez, las mínimas, por su parte, se pueden mover en valores ligeramente por debajo de lo habitual que son 8 o 9ºC.