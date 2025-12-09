Aemet pronostica en las Pitiusas un invierno con temperaturas más altas y precipitaciones "normales" en cantidad

Archivo - Calles inundadas, a 30 de septiembre de 2025, en Ibiza - Germán Lama - Europa Press - Archivo

IBIZA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avanzado que, de enero a marzo, lo más probable es que se registren en las Pitiusas temperaturas más altas de las habituales, con precipitaciones "normales".

Aemet ha recordado que el invierno comenzará el 21 de diciembre a las 16.03 horas y se prolongará hasta el 20 de marzo a las 15.46 horas.

Si la temperatura media del primer trimestre del año suele ser de 12 grados en Ibiza y 13 en Formentera, las predicciones apuntan a que lo más probable es que las correspondientes al invierno se sitúen por encima de esos valores.

Además, durante ese trimestre suele llover, en promedio, 106 l/m2 en Ibiza y 75 l/m2 en Formentera. Las predicciones apuntan a que lo más probable es que llueva en torno a esa cantidad. Las situaciones anticiclónicas invernales que suelen producir días despejados, heladas, rocío y algunas nieblas, se alternarán con las frontales que darán lugar a días fríos, vientos fuertes y precipitaciones, pudiendo ser alguna en forma de nieve.

OTOÑO CÁLIDO

En las Pitiusas, el otoño ha sido muy cálido, con valores medios de temperaturas de 19,7 grados en Ibiza y de 21 grados en Formentera, anomalías de 0,7 y 0,6 grados más, respectivamente.

Por meses, el mes más cálido fue septiembre, seguido de octubre y noviembre. En concreto, septiembre fue muy cálido, octubre fue cálido y noviembre normal. La primera semana de diciembre está siendo cálida.

Las temperaturas más altas de la estación se alcanzaron el 28 de septiembre, en Sant Antoni, cuando se llegó a 31,2 grados. Las temperaturas mínimas más bajas se registraron en noviembre, cuando el día 28 en Sant Joan descendieron hasta los 0,6 grados. En Formentera, el 27 de noviembre se llegó a 5 grados.

El número de noches tropicales ha aumentado con respecto a su valor normal y en el aeropuerto de Ibiza hubo 20, un 15 por ciento por encima de lo habitual.

El otoño, además, ha sido extremadamente húmedo en Ibiza y muy húmedo en Formentera. En el año suele llover 443 l/m2 en Ibiza y 320 l/m2 en Formentera y, por tanto, este otoño de media casi ha llovido la cantidad que suele caer en todo un año. De hecho, en el aeropuerto, llovió este otoño 414 l/m2 más de lo que suele caer en todo un año, 407 l/m2.

Septiembre y octubre fueron extremadamente húmedos y noviembre, seco, ha destacado Aemet.

Cabe destacar el episodio de lluvias torrenciales acaecidas el 30 de septiembre en las Pitiusas, provocado por la borrasca Ex-Gabrielle. Ese día llovió 2,3 veces más de lo que suele caer en todo un mes de septiembre. En dicho contexto se batieron récords de precipitación diaria en Ibiza, con 253 l/m2; en el aeropuerto de Ibiza se recogieron 176 l/m2 y en Formentera se recogieron 115 l/m2.

El 11 de octubre volvieron a registrarse lluvias torrenciales, registrándose lluvias de 89,4 l/m2 en el aeropuerto de Ibiza y de 78,8 l/m2 en Formentera.

En el aeropuerto de Ibiza se han registrado 13 días de viento fuerte.