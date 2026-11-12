Aena tendrá en cuenta la torre de control en el proyecto de mejora del aeropuerto de Menorca

Archivo - Dos hombres señalan la torre de control del aeropuerto de Menorca. - SUMAR - Archivo

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Aena tendrá en cuenta la torre de control en el proyecto de mejora integral del aeropuerto de Menorca.

Así lo darán a conocer este jueves representantes del operador aeroportuario durante una reunión con el Consell de Menorca, según ha informado este jueves 'Es diari' y han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del encuentro.

Las mismas fuentes han explicado que, en este sentido, Aena tiene previsto licitar el proyecto de mejora integral del aeropuerto y, durante la elaboración de ese proyecto, se tendrán en cuenta las necesidades de todo el aeropuerto, incluyendo la torre de control.