El aeropuerto de Eivissa registra en abril 671.600 viajeros, un 3,1% más que en 2025

Archivo - Pasajeros esperan en los mostradores de facturación de su aerolínea - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

EIVISSA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Eivissa contabilizó en abril 671.579 pasajeros, lo que supone una variación positiva del 3,1 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado.

Según ha informado Aena este martes, la mayoría de viajeros voló desde o hacia países internacionales, concretamente 354.103 (-1,8 por ciento menos), mientras que 316.027 (9,1 por ciento más) lo hicieron entre ciudades españolas.

En relación con los vuelos, el aeropuerto gestionó 6.530 movimientos entre despegues y aterrizajes, lo que representa un incremento de 5,1 por ciento respecto al mes de abril del año pasado.

Entre los meses de enero y abril, el aeropuerto de Ibiza ha registrado 1,37 millones de pasajeros, una cifra que refleja un incremento del 0,8 por ciento respecto al mismo tramo del año anterior.

En este periodo se llevaron a cabo 14.797 operaciones, un 1,9 por ciento más.