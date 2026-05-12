El aeropuerto de Menorca cierra abril con una caída de pasajeros nacionales

Archivo - Aeropuerto de Menorca (Mahón). - CAIB - Archivo

MENORCA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Menorca cerró el mes de abril con un descenso del 6,9% de pasaros nacionales en comparación con el mismo mes de 2025, mientras que registró una subida del 13,3% de los viajeros nacionales.

Según ha informado Aena, en total, el aeropuerto registró en abril un total de 246.780 pasajeros, un 0,6% más que en el mismo mes del 2025.

La mayoría de pasajeros voló en conexiones nacionales, un total de 144.563 pasajeros, mientras que el aeropuerto recibió a 101.879 viajeros hacia o desde destinos internacionales.

En relación al número de vuelos, en el aeropuerto menorquín se registraron 2.373 operaciones de aeronaves, una cifra que implica un descenso del 5% respecto a abril de 2025.

Entre los meses de enero y abril, el aeropuerto de Menorca ha registrado 534.123 pasajeros, una cifra que refleja un descenso del 2% respecto al mismo tramo del año anterior.

Asimismo, en este periodo se llevaron a cabo 6.559 operaciones, un 4,4% menos que en 2025.