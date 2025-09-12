El aeropuerto de Menorca registra en agosto una bajada de 2,27% de turismo nacional

MENORCA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Menorca registró en agosto un descenso del turismo nacional del 2,7 por ciento respecto al mismo mes de 2024, mientras que el número de pasajeros que llegaron a la isla a través de conexiones internacionales aumentó un 2,4 por ciento en relación al año pasado, según han informado este viernes desde Aena.

En total, 751.815 pasajeros pasaron por el aeródromo menorquín el mes pasado, un 0,2 por ciento más que en agosto del año pasado. La mayoría de los viajeros contabilizados voló en conexiones comerciales hasta sumar 750.952.

El aeropuerto atendió durante el pasado mes 5.661 vuelos, entre despegues y aterrizajes, una cifra que implica un crecimiento del 1,2 por ciento.

Por otro lado, Aena ha remarcado que la cifra de pasajeros entre enero y agosto fue de 3,06 millones de viajeros, un 1,2 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado. Durante esos meses se llevaron a cabo 26.673 vuelos, un 1,6 por ciento más que en 2024.