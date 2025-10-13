El aeropuerto de Palma sufre retrasos generalizados a causa de las lluvias

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
El aeropuerto de Palma sufre este lunes retrasos generalizados a causa de las lluvias, según la información facilitada por Aena.
En concreto, pasadas las 13.00 horas acumulaba una treintena de retrasos en vuelos de salida y casi 60 de llegada.
Un vuelo procedente de Menorca que estaba previsto que aterrizara sobre las 17.00 horas, además, ha sido cancelado.
Por lo demás, los aeropuertos de Menorca e Ibiza no han registrado retrasos por las inclemencias meteorológicas.