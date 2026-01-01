Los aeropuertos de Baleares gestionan 388 vuelos en el primer día de 2026, 38 más que en el año anterior

Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 1 enero 2026 9:30
Los aeropuertos de Baleares operarán en el primer día de 2026 un total de 388 vuelos, 38 más que en el mismo día del año anterior, según los datos de Aena.

Por aeropuertos, el de Palma gestionará 286 vuelos (162 nacionales y 124 internacionales); el de Ibiza, un total de 70 (60 nacionales y diez internacionales); y el de Menorca, 32 (todos nacionales).

Asimismo, los primeros días de enero hasta terminar las fiestas --entre los días 2 y 7-- los aeropuertos de las Islas operarán un total de 2.558 vuelos.

