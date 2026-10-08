Los aeropuertos de Baleares gestionarán 5.165 vuelos este fin de semana largo

Archivo - Un avión despega en el aeropuerto de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares gestionarán un total de 5.165 vuelos entre este viernes y lunes festivo, según los datos proporcionados por Aena.

Por islas, del 9 al 12 de octubre pasarán por el aeropuerto de Palma 3.574 vuelos, el de Eivissa registrará 1.136 movimientos, mientras que en el de Menorca habrá 455.

En los tres aeródromos el sábado será el día con más vuelos (1.350), seguido del domingo (1.324), el viernes (1.281) y el lunes (1.210).

Los datos facilitados por Aena permiten hacer una comparación con las mismas fechas del año pasado, aunque el Día de la Fiesta Nacional fue un domingo.

Igualmente, entre el jueves 9 y el domingo 12 de octubre de 2025 pasaron por los aeropuertos de las Islas un total 5.287 vuelos, 122 más que los previstos para las mismas fechas de este año.