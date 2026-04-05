Los aeropuertos de Baleares operan este Domingo de Pascua, un 11% menos que el año pasado

Archivo - Un avión en una de las pistas del aeropuerto de Palma, a 8 de noviembre de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares operarán este 5 de abril, Domingo de Pascua, un total de 1.014 vuelos, un 11,3% menos que en la misma fecha del año pasado, que sin embargo cayó en 20 de abril.

El aeropuerto de Palma soportará el mayor número de vuelos, 736, que sin embargo son menos que los 794 que los del pasado Domingo de Pascua, según la información facilitada por Aena.

Lo mismo sucederá en los de Eivissa, donde se registrarán 203 vuelos, menos que los 242 de 2025, y de Menorca, donde serán 75 vuelos frente a los 93 del año pasado.