Los aeropuertos de Baleares operan este sábado 1.732 vuelos

PALMA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares prevén operar este sábado un total de 1.732 vuelos, lo que supone un 2,26% menos que en el mismo periodo del pasado año 2024, cuando se contabilizaron 1.772 vuelos.

Según datos facilitados por parte de Aena, el aeropuerto de Palma operará este sábado 1.079 vuelos, de los cuales 227 son nacionales y 852 internacionales. Estos suponen un 2,71% menos que en 2024.

El aeropuerto de Ibiza, por su parte, gestionará 461 vuelos esta jornada, cifra un 0,44% superior en relación con 2024. Del total de vuelos, 123 son nacionales y el resto, 338, internacionales.

Y, el aeropuerto de Menorca operará 192 vuelos, 88 nacionales y 104 internacionales. Así, esta jornada se gestionarán en la isla un 5,88% menos de vuelos que los contabilizados en el mismo periodo de 2024.