Los aeropuertos de Baleares operan este sábado 1.743 vuelos, un 0,23% menos que en 2024

PALMA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares prevén operar este sábado un total de 1.743 vuelos, lo que supone un 0,23% menos que en el mismo periodo del pasado año 2024, cuando se contabilizaron 1.747 vuelos.

Según datos facilitados por parte de Aena, el aeropuerto de Palma operará este sábado 1.079 vuelos, de los cuales 222 son nacionales y 857 internacionales. Estos suponen un 1,98% más que en 2024.

El aeropuerto de Ibiza, por su parte, gestionará 469 vuelos esta jornada, cifra un 3,7% inferior en relación con 2024. Del total de vuelos, 133 son nacionales y el resto, 336, internacionales.

Y, el aeropuerto de Menorca operará 195 vuelos, 90 nacionales y 105 internacionales. Así, esta jornada se gestionarán en la isla un 3,47% menos de vuelos que los contabilizados en el mismo periodo de 2024.