Los aeropuertos de Baleares operarán 4.892 vuelos entre el viernes y el domingo, un 0,9% menos que el año pasado

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los tres aeropuertos de Baleares operarán 4.892 vuelos entre el viernes y el domingo, lo que supone un descenso del 0,9% respecto al mismo periodo del año pasado.

Según ha informado Aena, el aeropuerto de Palma soportará 3.071 vuelos, el de Ibiza 1.256 y el de Menorca 565.

El viernes se esperan 1.552 vuelos --entre nacionales e internacionales--, de los cuales 974 serán en Palma, 399 en Ibiza y 179 en Menorca.

El sábado se registrará el mayor volumen de vuelos, 1.671. Son Sant Joan seguirá aglutinando la mayoría de ellos, 1.053, seguido por Ibiza (426) y Menorca (192).

El domingo la cifra bajará ligeramente hasta los 1.669 vuelos, de los cuales 1.044 serán en Palma, 431 en Ibiza y 194 en Menorca.