Los aeropuertos de Baleares operarán cerca de 2.000 vuelos este puente

Archivo - Varios aviones en una de las pistas del aeropuerto de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares gestionarán 1.983 vuelos este puente, entre el viernes 27 de febrero y el lunes 2 de marzo, festivo por el Día de Baleares.

Según los datos facilitados por Aena, por el aeropuerto de Palma pasarán 1.473 vuelos estos cuatro días. En concreto, el viernes hay programados 383 vuelos; el sábado, 378; el domingo, 354; y el lunes, 358.

En el aeropuerto de Eivissa se gestionarán un total de 336 vuelos, de los que 88 están programados para el viernes; 79, el sábado; 92, el domingo; y 77, el lunes.

Finalmente, por el aeropuerto de Menorca pasarán este punte 174 vuelos. Por días, habrá 44 el viernes, 51 el sábado, 42 el domingo y 37 el lunes.