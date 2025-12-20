Los aeropuertos de Baleares prevén operar 496 vuelos este sábado, un 9,98% más que en 2024

Archivo - Un avión despega en el aeropuerto de Palma. Recurso. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares prevén operar este sábado, enmarcado dentro de la primera fase de la operación salida de la Navidad, un total de 496 vuelos, lo que supone un 9,98% más que el mismo sábado del pasado año 2024, cuando se contabilizaron 451 vuelos.

Según datos facilitados por parte de Aena, el aeropuerto de Palma operará este sábado 360 vuelos, de los cuales 207 son nacionales y 153 internacionales. Estos suponen un 6,19% más que en 2024.

El aeropuerto de Ibiza, por su parte, gestionará 88 vuelos esta jornada, cifra un 22,22% superior en relación con 2024. Del total de vuelos, 78 son nacionales y el resto, 10, internacionales.

Y, el aeropuerto de Menorca operará 48 vuelos, 46 nacionales y dos internacionales. Así, esta jornada se gestionarán en la isla un 20% más de vuelos que los contabilizados el mismo día de 2024.