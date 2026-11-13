La afiliación de extranjeros a la Seguridad Social en Baleares cae un 6,4%, con 11.835 menos

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PALMA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social perdió 11.835 afiliados extranjeros en Baleares el pasado mes de octubre, una caída del 6,4 por ciento en relación a septiembre, frente al incremento medio nacional del 1,8%, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Sin embargo, en comparación con octubre de 2025, la Seguridad Social ganó 27.070 afiliados extranjeros en Baleares, un 18,54% más, por encima del conjunto nacional (+19,2%).

De esta forma, en el décimo mes del año, el número de inmigrantes que cotizan en Baleares se sitúa en 173.049.

Del total de afiliados en Baleares, 141.607 pertenecían al régimen general, mientras que 30.995 cotizaban en autónomos y 447 en el régimen del mar. Dentro del primero, 1.471 extranjeros se empleaban en el sector agrario y 6.008 en el del hogar.