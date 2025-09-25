Una agencia de viajes con inteligencia artificial gana los Premios Jóvenes Emprendedores Universitarios (JEU)

La directora general de Empresa, Autónomos y Comercio, Pedrona Seguí; la gerente de la ADRBalears, Sílvia Delgado; la vicerrectora de Innovación y Transformación Digital de la UIB, Lorenza Carrasco; y el director de la FUEIB, Luis Vegas. - GOVERN DE LES ILLES BALEARS

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una agencia de viajes con inteligencia artificial ha ganado la primera edición de los Premios Jóvenes Emprendedores Universitarios (JEU) para estudiantes de la Facultad de Turismo de la UIB.

Según ha informado el Govern, el proyecto 'Viajesmart', de estudiantes de la Factultad de Turismo de la UIB, ha ganado la primera edición de los JEU, convocados por la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADRBalears), entidad dependiente de la Consellería de Empresa, Autónomos y Energía, con el apoyo de la Fundación Universidad-empresa de las Islas Baleares (FUEIB) de la UIB.

Durante el curso, los estudiantes han creado un proyecto empresarial en el ámbito del fomento del diseño y la creación de empresas que después han presentado a los Premios JEU. 'Viajesmart' es una agencia de viajes en línea que utiliza inteligencia artificial conversacional para personalizar por completo el proceso de planificación y reserva de viajes.

El segundo premio ha sido para 'Young Voyage', que permite a los estudiantes mediante una plataforma digital reservar cruceros de final de curso adaptados a sus intereses.

El proyecto 'MallorGo' ha sido el tercer premiado. Es una aplicación móvil para viajeros con presupuesto ajustado para poder visitar Mallorca y evitar las trampas turísticas. Han hecho una mención especial a 'MoveNest', una aplicación móvil para facilitar la investigación de alojamiento de larga estancia, pensado para alumnos de Erasmus.

Ocho proyectos se han presentado a esta primera edición de los premios JEU, que han sido entregados este jueves en Son Lledó.

El curso pasado fue el primero en el que el alumnado de la Facultad de Turismo participó en el programa 'Ibemprènjove', de impulso al emprendimiento, en el marco de la cátedra Ibemprèn, financiada por la Consellería de Empresa, Autónomos y Energía. Concretamente dentro del programa 'jóvenes Emprendedores Universitarios', que se inició hace dos años en la Facultad Politécnica.

Al acto ha acudido la directora general de Empresa, Autónomos y Comercio, Pedrona Seguí; la gerente de la ADRBalears, Sílvia Delgado; la vicerrectora de Innovación y Transformación Digital de la UIB, Lorenza Carrasco; y el director de la FUEIB, Luis Vegas.

Este premio tiene como objetivo potenciar la capacidad emprendedora y conectar el aprendizaje educativo con el entorno real mediante la creación de una empresa.

El primer premio está dotado con 1.500 euros; el segundo, con 1.000 euros; el tercero, con 500 euros, y la mención especial, con 150 euros.