La agenda de la Fundació Miró de 2026 prevé la apertura de Son Boter o una exposición por el 70º aniversario Taller Sert

De izquierda a derecha, la directora de la Fundació Miró Mallorca, Antònia Maria Perelló, el primer teniente y regidor de Cultura, Javier Bonet, y el coordinador de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta, en la presentación de la programación 2026 - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Pilar i Joan Miró Mallorca ha presentado este viernes su programación para el año 2026, en el que está previsto la inauguración de Son Boter y una exposición con motivo de los 70 años del Taller Sert, entre otros.

El primer teniente de alcalde y regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, ha presentado este viernes la programación de exposiciones y actividades de la fundación, a lo largo de una comparecencia informativa que se ha desarrollado en la sede de la entidad, con la presencia de la directora de la Fundació, Antonia Maria Perelló, y el coordinador de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta, según ha explicado el Consistorio en un comunicado.

Durante su intervención, el regidor ha puesto en valor que todas las propuestas contenidas en el plan de actuación del próximo año, aprobado por parte del Patronato de la Fundació hace ahora una semana, tienen en común el objetivo de "situar la figura de Joan Miró en el centro del calendario cultural y creativo de la ciudad de Palma".

Igualmente, Bonet ha elogiado el trabajo que desarrolla la actual directora y su equipo desde que asumieron sus responsabilidades, en el mes de mayo de 2024, y ha indicado que la fundación "está recuperando el prestigio, la relevancia y la proyección que merece", al tiempo que se ha reactivado "poderosamente" tanto la actividad expositiva y cultural, como la cifra de visitantes, residentes y no residentes, que acuden a ese espacio.

Bonet ha incidido también en que este proceso tiene lugar en el contexto de un momento "decisivo" para la evolución de Palma como entorno abierto a "todas las especialidades creativas y que se materializa en el reto de conseguir la capitalidad europea de la cultura para el año 2031".

La programación que se ha presentado este viernes trata de impulsar "una oferta artística de alto nivel, la ampliación de las colaboraciones, la decidida apuesta por la activación de los jardines de la fundación y la difusión del patrimonio arquitectónico".

En este sentido, Bonet ha destacado que el Consistorio es "consciente" de la importancia de "elevar aún más el listón de calidad y exigencia de la fundació", por lo que ha mantenido la partida de la aportación municipal de casi 1,5 millones de euros, que servirá para "consolidar el compromiso con el presente y el futuro de la institución y sumar alianzas para conseguir que Palma sea designada Capital Europea de la Cultura".

Esta partida, que iguala la del ejercicio de 2025, es la mayor asignación municipal que ha recibido la fundacióN en el transcurso de su historia, a la que hay que sumar además una cantidad superior al millón de euros, aportada por la Administración, de cara a la rehabilitación de Son Boter.

Precisamente, este jueves se dieron inicio a las obras de restauración de esta posesión mallorquina del siglo XVIII que dispone de la declaración de Bien de Interés Cultural y que actualmente es propiedad de la fundació.

La previsión es que las obras tengan una duración de 14 meses y que, en consecuencia, puedan ser inauguradas coincidiendo con las semanas de Navidad del próximo año.

Otro aspecto de singular importancia, tiene que ver con la incorporación a los jardines de la fundación de cinco nuevas esculturas cedidas por Successió Miró y que se sumarán a las seis ya existentes.

"Esta acción constituye un paso adelante en el proceso de transformar los jardines en una de las cartas de presentación de la fundación a nivel nacional e internacional", han destacado.

En cuanto a la agenda de exposiciones, cabe destacar, en primer lugar, el proyecto 'Retrobant la guspira mágica de Miró', que, al coincidir con el 70 aniversario del Taller Sert, profundiza en materiales, temas y espacios del universo mironiano no abordados hasta ahora.

Respecto a las exposiciones temporales, conviene remarcar que, a partir del mes de marzo, la fundación acogerá tres muestras de gran relevancia.

Por un lado, el creador visual francés Jean Marie del Moral presentará una exposición fotográfica que dialoga entre los paisajes inspiradores de ambos autores, mientras que el artista portugués Carlos Bunga compartirá con sus visitantes una instalación de gran formato que reflexiona sobre las viviendas y la fragilidad contemporánea.

Igualmente, el cineasta italiano Claudio Zulian ofrecerá cine, vídeo instalaciones y piezas sonoras, como 'La montagna incantata' y 'Constel·lació Portabella'. Ya en septiembre, la programación incluirá a Isabel Servera, Pedro Torres y Carlos Casas. Se trata de artistas destacados en el campo de las prácticas contemporáneas vinculadas a la imagen, el lenguaje y el cine experimental.

Por otro lado, la fundación reforzará sus líneas educativas con programas escolares, familiares, sociales y adultos, así como a través de visitas guiadas a todas las exposiciones y la puesta en marcha de prácticas universitarias.

Asimismo, los Tallers d'Obra Gràfica de Joan Miró mantendrán los cursos de calcografía, xilografía, cerámica, edición y litografía, con posibles adaptaciones sobre las previsiones iniciales a causa de las obras de rehabilitación de Son Boter.

Asimismo, la agenda de 2026 incorpora programas públicos con una extensa oferta de música, danza, cine y actividad académica. Entre las propuestas más destacadas se encuentran los conciertos de Alain Planès y Vincent Hsu, así como el ciclo 'Miró i la Música', en colaboración con el Festival Internacional de Música de Deià.

Paralelamente, se hará efectiva la participación de la Fundació en Palma Dansa, Atlántida Film Fest, D'ART, FLEM y 'Life for the Arts', en Nueva York, y se organizarán el III Simposio Internacional sobre Joan Miró, que estará dedicado al Taller Sert, y la I Jornada de Paisajismo, con la participación de expertos internacionales.

Tampoco debe dejarse de lado la continuidad de eventos de gran repercusión social, como la celebración de la Diada de Sant Joan y la Festa dels Amics, que este año se centrará en el mundo del circo y la magia.

En el capítulo del fomento del talento y la investigación, la entidad convocará un año más los premios y becas Pilar Juncosa 2026. Con una dotación global de 48.000 euros, la nueva edición contemplará las siguientes distinciones: premio de Edición (12.000 euros), premio de Investigación (8.000 euros), dos becas educativas (3.000 euros cada una), cuatro becas de formación en los Talleres de Obra Gráfica (2.000 euros cada una), y becas internacionales (Casa Velázquez). La gala de entrega tendrá lugar, previsiblemente, el 6 de noviembre de 2026.