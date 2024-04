Un agente, sobre un subinspector juzgado por presuntos sobornos: "Me dijo que iba de putas y que todo el mundo lo hacía"

PALMA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un agente del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) de la Policía Local ha relatado este viernes que tuvo un enfrentamiento con un subinspector juzgado en el caso Playa de Palma por presuntos sobornos de un empresario del ocio.

"Me decía que era buena persona, y que si yo era amigo del fiscal le dijera que no había ninguna mafia, discutí con él. Él me dijo que iba de putas y que todo el mundo lo hacía, y yo le dije que yo nunca lo había hecho", ha declarado este agente, que ha comparecido como testigo en el juicio por esta pieza derivada de la macrocausa de corrupción.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha celebrado la que ha sido la cuarta sesión del macrojuicio, en el que el empresario Miguel Pascual, nueve policías y un funcionario municipal afrontan penas que suman 50 años por varios delitos de prevaricación administrativa y cohecho. La Fiscalía Anticorrupción los acusa de concertarse para beneficiar a los establecimientos del empresario en el Arenal a cambio de servicios sexuales y trato preferente.

Los testigos de este viernes son agentes que pasaron por el GAP y la Patrulla Verde. Todos han coincidido en que les llegaron "rumores" sobre que había compañeros que iban gratis a locales "a beber y a hacer otras cosas": "Se sabía, era una cosa que, bueno, se hablaba". Con todo, ninguno de los testigos ha confirmado que lo viera directamente: "Lo hubiera dicho".

El único que sí fue testigo directo es un agente que ha contado que él y un compañero fueron a merendar de madrugada a uno de los locales de Pascual y al terminar les dijeron que estaban invitados: "Parecía que se conocían desde hacía muchos años, yo le dije que prefería pagar. Yo pagué y salí fuera".

Otro ha referido que un compañero le contó que cuando iba con uno de los policías acusados "a veces entraba a un local o pedía que le sacaran una bebida de dentro de prostíbulos".