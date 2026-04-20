Agentes de viajes de Canadá visitan Mallorca para reforzar la isla como destino

Visita de agentes de viajes canadienses a la Isla de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 13 agentes de viajes de Canadá ha realizado el pasado fin de semana un recorrido de familiarización en Mallorca como parte de un proyecto para reforzar la visibilidad de la isla como destino.

Según ha informado este lunes el Consell en un comunicado, la experiencia ha buscado posicionar Mallorca como destino sostenible y de calidad en el mercado canadiense.

El Consell ha señalado que Canadá es un mercado estratégico con un gran potencial de crecimiento y con capacidad para contribuir a la diversificación turística de la isla durante los meses de temporada baja.

A lo largo de la visita, los agentes de viajes han realizado un 'Fam Trip' por la ciudad de Palma y la Serra de Tramuntana, y han participado en actividades vinculadas a las tradiciones locales, la gastronomía y la producción sostenible.

En concreto, se han realizado visitas guiadas por el casco antiguo de la capital y el castillo de Bellver, y han realizado degustaciones gastronómicas en algunos locales de Palma. Además, han realizado rutas por municipios como Sóller y Valldemossa.

El viaje se ha organizado con la colaboración de Turespaña, la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib) y el Ayuntamiento de Palma y está enmarcado en el compromiso por un turismo sostenible en Mallorca.

El Consell ha asegurado que la captación de mercados como el canadiense resulta clave para atraer a visitantes que buscan un tipo de turismo más centrado en el patrimonio y en la "autenticidad" del destino.