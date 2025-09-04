Agosto fue un mes muy cálido y ligeramente seco en Baleares

Archivo - Varias personas se pasean por el centro, a 15 de julio de 2023, en Palma, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pasado agosto fue un mes muy cálido, con temperaturas por encima del promedio, y ligeramente seco debido a las escasas precipitaciones en Baleares, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El archipiélago, de acuerdo con el avance climatológico mensual de la Aemet, registró el mes pasado una temperaturas media de 26,5 grados centígrados (ºC) y una anomalía de 1,2ºC.

Fue, por lo tanto, un mes muy cálido y el octavo agosto más caluroso --empatado con el de 2017-- desde que en 1961 comenzaran los registros.

Agosto fue muy cálido en Mallorca (26,5ºC de media y 1,4ºC de anomalía) e Ibiza (26,9ºC y 1,2ºC) y cálido en Menorca (26ºC y 0,5ºC) y Formentera (27,6ºC y 0,6ºC).

Mallorca, entre el 13 y el 18 de agosto, e Ibiza, entre el 15 y el 18, sufrieron las dos olas de calor registradas en Baleares a lo largo del verano.

Las temperaturas máximas se dieron durante estos días, con 41,5ºC en Palma, 41,4ºC en Sant Joan de Labritja y más de 40ºC en Llucmajor, Binissalem, Santa Maria y Porreres. En Menorca el tope fue de 36,9ºC en Ciutadella y de 35,6ºC en Formentera.

En el interior de Mallorca casi se han duplicado los días con temperatura igual o superior a 35ºC, es decir, el número de días cálidos. Por ejemplo, en Binissalem se registraron 14 cuando lo normal son ocho, en Sineu se registraron 12 cuando lo normal son seis. Además, en Llucmajor se han registrado 14 días cálidos cuando lo normal son la mitad.

A ello se le suma que todas las noches fueron tropicales en las estaciones ubicadas en Palma Porto Pi, Banyalbufar, Sóller, Llucmajor Radar, Cabrera, Aeropuerto de Ibiza y Formentera.

De ellas, la estación de Palma Porto registró 13 noches tórridas, el triple de normal; la estación de Capdepera registró 13, casi tres veces más de lo habitual; y Cabrera registró 4 noches tórridas, el doble de la media.

UN MES LIGERAMENTE SECO

En cuanto a las precipitaciones, ha apuntado la Aemet, agosto fue un mes ligeramente seco en Baleares, con un promedio de 13,5 litros por metro cuadrado (l/m2) cuando lo normal 20,1 l/m2. Es decir, la variación fue del -33%.

Sin embargo, los datos son dispares entre islas. En Menorca fue un mes húmedo, con 28,3 l/m2, un 67% por encima de la media; en Formentera fue seco, con 1,6 l/m2, una caída del 88%; y en Ibiza fue seco también, con 1,1 l/m2, un 94% menos de lo normal.

En Mallorca fue ligeramente seco, con 13,1l l/m2, una caída del 38%, aunque en el este y el nordeste de la isla fue excepcionalmente húmedo.

Las máximas precipitaciones registradas en 24 horas fueron de 40,2 l/m2 en la estación de Colònia de San Pere y de 25,8 l/m2 en Ciutadella. En Mallorca hubo tres días de tormenta, dos en Menorca y ninguno el resto del archipiélago.

En el conjunto de Baleares hubo tres días con precipitación acompañada de barro cuando lo habitual es que solo haya uno, siempre según la Aemet.

VIENTO Y OLAS

En cuanto a viento, el mes fue en general normal en el archipiélago. En el aeropuerto de Menorca hubo dos días de viento fuerte, cuando lo normal son tres; en el de Ibiza hubo dos días, cuando lo normal es uno; en Palma Porto Pi hubo uno, sobre la media; y no hubo ninguno en el aeropuerto de Palma, cuando lo nromal son dos.

Las rachas máximas registradas fueron de 91 kilómetros por hora (km/h) en el Far de Capdepera; de 65 km/h en el aeropuerto de Menorca; de 52 km/h en el aeropuerto de Ibiza; y de 45 km/h en Formentera.

Hubo dos días con olas de más de tres metros de altura máxima. Estas fueron registradas en la boya de Maó (entre 3,75 y 4,03 metros) y en la de Dragonera (2,94 metros).