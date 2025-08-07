La Agrupación Socialista de Felanitx elige a María Gracia González como nueva secretaria general

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Socialista de Felanitx ha elegido a María Gracia González como nueva secretaria general, en el marco de la renovación de la comisión ejecutiva.

Según han informado los socialistas en una nota de prensa, la socialista Mercedes Garrido, actual vicepresidenta segunda de la Mesa del Parlament y miembro de la ejecutiva del PSIB, ha sido nombrada como vocal.

La nueva secretaria general se ha mostrado "orgullosa y convencida" de liderar este nuevo ciclo de los socialistas de Felanitx. "Sabemos que estamos en el lado correcto de la historia y tenemos el reto de demostrarlo", ha apuntado.

González es también la portavoz del grupo municipal y, en este sentido, ha alertado de la necesidad de seguir trabajando como oposición de forma "honesta" durante los dos años que quedan de legislatura para, ha dicho, "demostrar que Felanitx se puede y se tiene que gobernar de otra manera que no sea con una alcaldesa como Catalina Soler".

La nueva ejecutiva de Felanitx cuenta con Miquel Riera como presidente; Mercedes Parapar, secretaria de Organización; Manuel Amores, Política Municipal; Nerea Grimaldo, Igualdad y Juventud; Marc Bonet, Transición Ecológica; Francesc Duarte, Cultura y Economía Local, y Mercedes Garrido y Miguel González, vocales.

De su lado, la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), Amanda Fernández, ha destacado la "importancia" de Felantix en el proyecto socialista para Mallorca y ha apuntado a la necesidad de contar con una Agrupación "activa y cohesionada".

Así, ha animado a los socialistas a "seguir haciendo oposición valiente ante un gobierno municipal autoritario" para "encontrar el mejor perfil" de cara a las elecciones de 2027.