Águila pescadora en Sa Dragonera (Mallorca): nacen pollos tras 70 años

PALMA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha informado de que esta primavera, coincidiendo con el periodo reproductor del águila pescadora -pandion haliaetus- ha tenido lugar el nacimiento de dos pollos de esta especie en el Parque Natural de Sa Dragonera.

Según ha señalado la Conselleria en un comunicado, tras 70 años sin constancia de la presencia de nidos de águila pescadora en este espacio natural protegido, la autoridad de gestión del parque -formada por el Govern y el Consell de Mallorca-, ha confirmado el hito.

"Una vez más, se pone de manifiesto el buen trabajo que se está haciendo en la conservación y recuperación de esta especie emblemática en Baleares", ha declarado el conseller del ramo, Joan Simonet.

Según han indicado, durante 2024 se confirmó la ocupación del mismo nido, pero la reproducción no tuvo éxito. En cambio, este año se ha constatado que había ocupación del territorio y puesta, y esta vez sí se ha producido eclosión, tras siete décadas sin constancia de reproducción de esta rapaz en la isla. Una de las pocas referencias bibliográficas que existen sobre la nidificación del águila pescadora en Sa Dragonera se remonta a finales de los años 50 del siglo pasado.

"ESPECIE MUY SENSIBLE A LAS MOLESTIAS"

Simonet ha recordado que esta especie es muy sensible a las molestias, y debe estar bajo vigilancia y con aplicación de medidas de conservación que aseguren su viabilidad. "Las principales amenazas a las que se enfrenta el águila pescadora, que es una especie catalogada como 'vulnerable', son las molestias provocadas por la presencia humana desde tierra o por el tránsito de embarcaciones y la emisión de ruido cerca de los nidos, así como la dificultad para conseguir alimento en las zonas próximas a sus lugares de cría".

Por su parte, el vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, ha agradecido el trabajo realizado desde todos los organismos implicados en la recuperación de especies amenazadas en la isla, al tiempo que ha remarcado que, "con compromiso, la conservación y recuperación de especies vulnerables y en peligro de extinción es posible".

Los agentes de Medio Ambiente y el servicio de guardas del Parque llevan a cabo la vigilancia intensiva de la zona de nidificación, en la parte occidental de la Tramuntana, para proteger la especie y evitar molestias a las parejas reproductoras. Además, durante la época reproductora se realizan observaciones para detectar la ocupación del territorio, así como la reproducción de la especie y determinar su éxito reproductor. Estas tareas se hacen en coordinación con el Servicio de Protección de Especies del Govern.

Esta rapaz es de tamaño mediano, se alimenta de peces que captura en la superficie del agua y suele nidificar en acantilados litorales, sobre rocas o pinos. Los nidos, que se reutilizan a lo largo de los años, pueden llegar a ser muy grandes. Su periodo reproductor va de febrero a agosto y ponen entre uno y cuatro huevos (normalmente, tres).

DATOS DE SEGUIMIENTO DE NIDIFICACIÓN EN BALEARES

Los datos obtenidos por los agentes de Medio Ambiente, en el marco del plan de conservación dirigido por el Servicio de Protección de Especies, revelan que, en general, el estado actual de conservación de la especie es favorable y que la población se mantiene estable, si bien preocupa la evolución del águila pescadora en Mallorca, en concreto en la costa de la Serra de Tramuntana y en el sector de Ponent.

En este sentido, Simonet ha recalcado la importancia de seguir implementando medidas de conservación y protección, especialmente en zonas en las que los datos de reproducción de la especie en los últimos años no han sido tan buenos.

Según los últimos datos del seguimiento de la especie, correspondientes a 2024, en Mallorca el número de parejas territoriales fue de 12, de las cuales nueve hicieron puesta, y solo seis tuvieron éxito reproductor con un total de nueve pollos. En concreto, en la Serra de Tramuntana se detectaron seis parejas, con un total de cinco pollos. En el conjunto de la comunidad, la población de parejas territoriales ha sido de 21, que realizaron 18 puestas, con un total de 24 pollos volados.

ESPECIE AMENAZADA

La isla de Sa Dragonera está declarada como zona de especial protección para las aves (ZEPA) y acoge una gran variedad de avifauna, incluidas otras aves como el halcón de Eleonora y la pardela balear, entre otras. Cabe destacar que la Reserva Marina de Sa Dragonera se ha identificado como una de las zonas litorales habituales de pesca del águila pescadora.

En 2007, el Govern aprobó el primer plan de conservación del águila pescadora, junto con el plan de recuperación del ferreret, y el plan de gestión de la gaviota de Audouin y el cormorán moñudo en Baleares. Actualmente, se cuenta con el 'Pla Terrasse' de recuperación, conservación y seguimiento de las rapaces diurnas de Baleares, documento técnico de referencia a la hora de aplicar medidas de conservación y protección de la especie.