El alcalde de Palma agradece a una religiosa que ha cumplido 100 años su dedicación a la ciudad

Visita del alcalde a la religiosa. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha visitado este miércoles a Sor Bárbara Prohens Monserrat, monja de la congregación de Religiosas Teatinas de Son Ferriol, que cumplió 100 años el pasado 21 de enero.

Nacida el 21 de enero de 1926, ingresó en la congregación el 25 de marzo de 1943, cuando aún se denominaba Hijas de la Providencia. En 1947 vivió la fusión con las Religiosas Teatinas de Italia, convirtiéndose en una de las primeras teatinas de Mallorca y testigo de la expansión de la congregación más allá de la isla.

Tras iniciar su labor en Felanitx y pasar por distintos destinos, llegó a Son Ferriol en 1977, donde dedicó gran parte de su vida a la enseñanza en el colegio junto al convento de las Teatinas.

Su vocación educativa se extendió también al ámbito social, colaborando con la asociación 'Padre Montalvo' para ofrecer apoyo y acompañamiento a menores de familias desestructuradas.

El alcalde ha agradecido a Sor Bárbara su dedicación profesional y personal a la ciudadanía de Palma, trasladándole el reconocimiento de la institución municipal.