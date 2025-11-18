Los alcaldes de MÉS se niegan a ceder espacios municipales para crear en "centros de reclusión" de menores migrantes

El portavoz de los cargos municipales de MÉS per Mallorca y alcalde de Esproles, Josep Ferrà, interviene en la Asamblea de Alcaldes y Alcaldesas celebrada este martes en Sant Llorenç des Cardassar. - MÉS PER MALLORCA

PALMA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes y alcaldesas de MÉS per Mallorca se han negado a ceder espacios municipales que puedan ser potencialmente utilizados para la acogida de menores extranjeros no acompañados al considerar que la intención del Consell de Mallorca es emplearlos como "centros de reclusión y disuasión".

Así se han expresado este martes durante su intervención en la Asamblea de Alcaldes y Alcaldesas celebrada en Sant Llorenç des Cardassar y presidida por el líder de la institución insular, Llorenç Galmés.

Los ecosoberanistas, según ha informado el partido en un comunicado, han respondido de esta forma a la carta que el Consell ha enviado recientemente a los ayuntamientos pidiéndoles información sobre instalaciones municipales que pudieran ser empleadas para la acogida de menores migrantes.

El portavoz de los cargos municipales de MÉS y alcalde de Esporles, Josep Ferrà, ha asegurado que no dejaran espacios "para castigar a menores y hacer centros de reclusión y disuasión".

"No nos encontrarán convirtiendo un espacio municipal en Guantánamo o Alcatraz", ha subrayado.

Las palabras de Ferrà llegan un día después de que el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard (Vox), celebrara que en el antiguo cuartel de Son Tous se vaya a habilitar un centro de primera acogida para menores migrantes.

Ahí, aplaudió, estarán "sin lujos, son comodidades y sin privilegios", lo que a su parecer disuadirá a los migrantes de venir a Mallorca.

El alcalde de Esporles ha acusado al Consell de "actuar de espaldas a los ayuntamientos" y ha advertido que los municipios "no pueden ser utilizados como coartada mientras el PP y Vox hacen política partidista con niños vulnerables".

REUNIÓN URGENTE CON EL IMAS

Ferrà, por otro lado, ha reclamado "transparencia, coordinación y un espacio formal de diálogo" en el que poder trabajar de forma conjunta entre las administraciones para la acogida de estos menores.

Es por ello que los representantes municipales de MÉS han solicitado de manera formal una reunión urgente con el presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez.

También han reclamado la convocatoria de una Asamblea de Alcaldes y Alcaldesas extraordinaria para abordar en esta cuestión en la que comparezca el también conseller insular de Bienestar Social.