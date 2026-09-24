Los alcaldes del PP rechazan las críticas del PSOE a la moratoria de parques fotovoltaicos

Archivo - El presidente del Comité de Alcaldes del PP, Llorenç Perelló - PP - Archivo

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes del PP de Baleares han mostrado su preocupación ante las críticas del PSOE a la moratoria impulsada por el Govern para ordenar la implantación de nuevos parques fotovoltaicos en suelo rústico mientras se lleva a cabo "una nueva planificación que permita determinar cuáles son las zonas más adecuadas para su desarrollo".

El portavoz del comité de alcaldes del PP, Llorenç Perelló, ha rechazado las declaraciones del diputado del PSIB Carles Bona en el pleno del Parlament sobre la moratoria de los parques fotovoltaicos.

A través de un comunicado difundido este jueves, Perelló ha defendido que "nadie pone en duda la necesidad de avanzar en energías renovables" y ha argumentado que esta transición "no se puede hacer a costa de una ocupación desordenada del suelo rústico, ni de espaldas a los municipios y a sus vecinos".

"Apostamos por una transición energética ordenada, que haga compatible la producción de energía limpia con la protección del territorio, el paisaje y la realidad de nuestros pueblos", ha añadido.

El portavoz ha cuestionado al PSOE si antes de criticar la moratoria han hablado con sus alcaldes, sus portavoces municipales y con los vecinos de los pueblos "que han mostrado su preocupación ante la proliferación de grandes proyectos fotovoltaicos en suelo rústico".

Los alcaldes 'populares' han insistido en que ordenar la implantación de parques fotovoltaicos no significa frenar la transición energética, "sino hacerla compatible con la protección del territorio".

En este sentido, han defendido que se deben priorizar las cubiertas de edificios, los aparcamientos mediante pérgolas fotovoltaicas, los suelos industriales y otros espacios ya transformados antes de seguir ocupando suelo rústico.

"No tenemos que elegir entre renovables y territorio. Podemos tener más energía limpia y, al mismo tiempo, proteger nuestro suelo rústico. Lo que hace falta es planificación, orden y sentido común", ha concluido Perelló.