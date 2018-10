Alcover expresa su "perplejidad" ante la petición de dimisión del PP de Cladera por el "error" en las oposiciones

Publicado 27/06/2018 13:12:07 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Parlament, Andreu Alcover, ha expresado su "perplejidad" ante la petición de dimisión del PP de la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Caldera, por el "error" en las oposiciones del Cuerpo Auxiliar.

En los pasillos del Parlament, el portavoz socialista ha considerado que esta petición es un "un reflejo del momento de nerviosismo que acampa en el PP" porque "las primarias no salen como desearían". Además, ha expresado que "las dimisiones en el PP no están a la orden del día y no lo han estado nunca".

"En la Sentencia del caso Gürtel no dimitió nadie y tuvieron que sacarlos con una moción de censura", ha recordado Alcover. En este sentido, ha manifestado que "por un error en unas oposiciones no hay cabida a la petición de una dimisión".

Asimismo, el socialista ha defendido que para que haya "un error en unas oposiciones, es necesario que haya oposiciones", por lo que ha destacado esta convocatoria celebrada "después de diez años".

Alcover ha subrayado que la anulación de la prueba de informática del Cuerpo Auxiliar es "una prueba de las 17 que ya se han hecho" y ha reiterado que el Tribunal calificador es "soberano", por lo que Cladera "no puede intervenir".

Finalmente, el portavoz ha hecho hincapié en que la anulación de esta prueba se ha dado al ser "vulnerado el principio de igualdad", un principio que debe ser "blindado", y ha considerado que "se ha actuado en consecuencia".