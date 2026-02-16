Temporal en la playa de Ses Salines, a 29 de enero de 2026, en Ibiza, Islas Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press

PALMA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Emergencias 112 de Baleares ha activado la alerta amarilla por fuentes vientos y fenómenos costeros en Mallorca, Eivissa y Formentera.

Esta alerta por meteorología adversa, según ha informado el servicio de emergencias en su cuenta de la red social X, supone la puesta en marcha del índice de gravedad cero (IG-0) del Plan Meteobal.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo en las Pitiusas el aviso amarillo por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora (km/h) y olas de entre dos y tres metros de altura.

De cara al martes, el aviso amarillo se extenderá también a Mallorca. Toda la isla, salvo el sur, se verá afectada por rachas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h. Además, tanto el norte como el noroeste de Mallorca estarán en aviso por fenómenos costeros.

Ante el viento, Emergencias recomiendan evitar muros de piedra, vallas publicitarias, postes de luz y torres de alta tensión; cerrar las puertas y ventanas de las casas; retirar macetas o cualquier objeto que pueda caer a la calle; y no transitar por parques o avenidas arboladas.

También, ante la posibilidad de desprendimientos de rocas y árboles, recomiendan evitar acantilados, taludes, barrancos y laderas inestables; no detenerse cerca de muros, rocas o árboles de gran tamaño; limitar los desplazamientos por carreteras de montaña; moderar la velocidad en las carreteras potencialmente afectadas; y alejarse de piedras o tierra que se pudiera haber desprendido en la calzada.

Frente a los fenómenos costeros, se recomienda no acceder a puntos del litoral afectados por oleaje ni a los paseos marítimos, espigones o acantilados; no practicar deportes náuticos; asegurar el amarre de las embarcaciones; y alertar al 112 en el caso de que alguna persona caiga al agua.