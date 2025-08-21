Alerta de intento de fraude: QR fraudulentos piden datos bancarios en máquinas de la ORA del puerto de Palma - APB

PALMA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha detectado un intento de fraude en las máquinas para pagar el aparcamiento en las inmediaciones del puerto de Palma consistente en unos códigos QR que conducen a una web falsa que pide los datos bancarios de los usuarios.

La Policía Portuaria ya se está encargando de eliminar estas pegatinas, pero han solicitado la colaboración ciudadana para alertar a los usuarios de esta situación.

En este sentido, han instado a quienes detecten estas pegatinas que se pongan en contacto con la APB.