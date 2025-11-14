Alertan que la gripe aviar puede tensionar "todavía más" el mercado de huevos en Baleares

Archivo - Varias gallinas y un gallo en un corral - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

PALMA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asaja Baleares ha alertado que la gripe aviar puede "tensionar todavía más" el mercado de huevos en los próximos meses.

Según ha apuntado la organización, aunque la gripe aviar no ha afectado las Islas por el momento, la detección de focos en el Estado y las medidas de bioseguridad adoptadas por el Govern "pueden generar dificultades logísticas o ralentizaciones puntuales" en la producción.

En un comunicado este viernes, Asaja ha señalado que las medidas impulsadas son necesarias para proteger la sanidad animal y que aunque no suponen un freno generalizado para el sector, pueden comportar adaptaciones costosas para aquellas explotaciones de carácter familiar o de autoconsumo, lo que podría generar "una presión adicional sobre un mercado ya tensionado".

Igualmente, ha advertido que si la situación epidemologica empeora, los efectos sobre la producción podrían ser "inmediatos" y repercutir directamente en los precios. Por ello, han remarcado, es "esencial" mantener la vigilancia y aplicar las medidas sanitarias "con rigor".

Asimismo, la organización agraria ha expuesto los factores que están impulsando la subida del precio del huevo, entre otros, la reducción del censo de gallinas y al cambio de hábitos hacia el consumo ecológico.

En concreto, han detallado que el aumento del precio responde a un conjunto de favores que afectan todo el Estado, como la reducción del censo de gallinas ponedoras, el aumento de la demanda del producto ecológico y campero, y el incremento general de los costes de producción.

En el caso de Baleares, a su criterio, estos elementos se ven amplificados por el sobrecoste insular, ya que producir en el archipiélago es aproximadamente un 30 por ciento más caro que en la Península. Además, la dependencia estructural de producto exterior hace que cualquier tensión del mercado se traslade de forma inmediata al consumir balear.

Según datos estatales, en los últimos cuatro años el precio del huevo en España ha subido entre un 45 y un 50 por ciento, y en el último año se ha incrementado un 17 por ciento, por encima de la media europea (10 por ciento).

Actualmente, el precio de una docena de huevos tradicionales se sitúa alrededor de 3,3 euros, mientras que los huevos camperos o ecológicos alcanzan los 4,5 o 5 euros, lo que supone un 35 por ciento más que los tradicionales.

Sobre el censo de gallinas ponedoras, desde Asaja han apuntado que este ha caído un 11 por ciento en un año en las Islas, pasando de 332.649 ejemplares en 2023 a 296.354 en 2024. A esta reducción se le suma un aumento del consumo de un 4 por ciento a nivel estatal, con un interés creciente por productos ecológicos y de proximidad, que son más costosos de producir.

La organización agraria ha indicado que en 2023 en Baleares se produjeron 7,7 millones de docenas de huevos, una cifra "notable pero insuficiente" para compensar la reducción de las gallinas y la dependencia de la producción peninsular.