Alertan de un nuevo colapso en las urgencias del Hospital Son Espases con cerca de 70 pacientes esperando cama

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PALMA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato USAE ha alertado de un nuevo "colapso" en las urgencias del Hospital Son Espases, que este martes atiende a un total de 128 pacientes, de los que 68 están esperando cama.

En una nota de prensa, el sindicato de técnicos sanitarios ha recordado que el pasado viernes ya denunció "la insostenible situación que se vive diariamente en este servicio". Según han asegurado, algunos de los cerca de 70 pacientes pendientes de cama este martes acumulan 118 horas de espera.

"En lo que llevamos de año, hemos denunciado sistemáticamente la nefasta gestión que se está haciendo de este servicio de urgencias, que ya tuvo que cerrar sus puertas el pasado mes de marzo", han lamentado, agregando que la gerencia del Hospital "continúa sin adoptar un protocolo de actuación".

Igualmente, desde USAE han advertido que si la situación no se revierte, será "imposible" implementar el plan de verano, argumentando que no se pueden cerrar camas en estas circunstancias.

Por ello, la organización sindical ha exigido a la dirección del centro hospitalario un protocolo "realista" que pase por la adopción de medidas estructurales y organizativas para reducir la presión asistencial.

"Tener a los pacientes en estas condiciones no es sinónimo de calidad asistencial ni de humanización de los cuidados, y tener a los profesionales sometidos a niveles de estrés extremos como los que están viviendo en los últimos días está muy lejos de garantizar su salud física y mental, que es responsabilidad de la empresa", han sostenido.

Con todo, el delegado de USAE en Son Espases, Alejandro Juan Alonso, ha reclamado la apertura de espacios para aumentar la capacidad del servicio y el incremento de plantillas y que, "de una vez, prime la salud y el interés común de los ciudadanos por encima del ahorro económico".