Alertan del riesgo de que la IA en la educación se convierta en puerta de entrada de la desinformación

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El riesgo de que el uso y la implantación de la Inteligencia Artificial (IA) en la educación se convierta en puerta de entrada de la desinformación exige, según un estudio, que la formación inicial del profesorado incorpore de manera estructural la cuestión de la IA.

Es una de las principales conclusiones del informe 'Los retos docentes de la IA generativa como fuente de información y de desinformación: reflexiones y recomendaciones', incluido en el Anuario de la Educación de Baleares, que elabora el Grupo de Investigación y Formación Educativa y Social (GIFES) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), con la Fundación Guillem Cifre de Colonya, y que ha sido presentado este jueves.

La investigación está incluida en un monográfico que aborda la formación del profesorado.

El estudio, firmado por Alexandre López Borrull, reflexiona sobre cómo formar al profesorado de bachillerato para guiar al alumnado en el uso de la inteligencia artificial generativa como fuente de información.

Para ello analiza los riesgos de desinformación y los sesgos inherentes a estos sistemas, así como las oportunidades pedagógicas que ofrecen.

El estudio aboga por una alfabetización crítica e informacional que sitúe la tecnología en su justo lugar, evitando tanto el entusiasmo desmedido como el rechazo acrítico. El objetivo es fomentar una formación docente basada en el criterio, la curiosidad y el compromiso educativo.

López recuerda que la IA "ha llegado para quedarse" y que ignorarla sería un error, pero convertirla en el centro del proceso de aprendizaje también lo seria.

En este sentido, apunta, la clave es formar el profesorado para que pueda ocupar un papel "activo y crítico" en este nuevo ecosistema informacional, acompañando al alumnado en la lectura y escritura en relación con las herramientas, y ayudándoles a construir conocimiento con criterio, responsabilidad y sentido.

"No podemos pedir a los estudiantes que sean críticos si antes no ofrecemos a los docentes las herramientas y los espacios para serlo", señala.

Para López, el escenario que plantea la irrupción de la IA generativa exige una respuesta educativa a varios niveles. No es solo una cuestión de competencias digitales, apunta, sino de una alfabetización crítica que permita a los docentes actuar como referentes ante un alumnado que a menudo llega al aula "con más destreza tecnológica que capacidad de discernimiento".

En este contexto, insta a reforzar los vínculos entre las políticas educativas, los diseños curriculares y las prácticas formativas para garantizar que la formación docente esté a la altura del reto.

Para el autor del estudio, las administraciones educativas tienen la responsabilidad de dotar a los centros de criterios, recursos y tiempos para abordar colectivamente el impacto de la IA, lo que incluye actualizar las competencias digitales docentes, pero también proteger la autonomía pedagógica de los equipos educativos ante la presión para adoptar tecnologías sin debate previo.

"Las escuelas tendrían que tener espacios donde se pueda deliberar sobre el uso de la IA en las prácticas docentes y en los procesos de evaluación", defiende.

PUERTA DE ENTRADA A LA DESINFORMACIÓN

El estudio advierte que una de las cuestiones más complejas que plantea el uso de la inteligencia artificial generativa en las aulas es el riesgo de que, sin quererlo, se convierta en una nueva puerta de entrada para la desinformación.

"El riesgo es mayor si tenemos en cuenta que las respuestas no se elaboran a partir de la comprensión o del conocimiento factual, sino a partir de patrones estadísticos. No hay contraste de fuentes, ni voluntad de verificar la información, ni responsabilidad. El algoritmo simplemente ofrece la secuencia de palabras más probable", alerta.

El autor advierte al mismo tiempo que "por mucho que se insista en la neutralidad de los algoritmos", los modelos han sido entrenados con grandes volúmenes de datos que reflejan "las mismas desigualdaddes, ausencias y jerarquías que ya se encuentran en la sociedad".

López señala igualmente que uno de "los riesgos más serios" es la posibilidad de que estas herramientas sean utilizadas, voluntariamente o no, como mecanismos de desinformación, tanto por parte del alumnado como por actores sociales organizados, como grupos negacionistas o movimientos ideológicos contrarios al consenso científico.

FORMACIÓN DOCENTE

El anuario de este año incluye un monográfico sobre formación docente, en el que se destaca la necesidad de planes formativos integrados que atiendan aspectos como la enseñanza de habilidades orientadas al bienestar, la gestión organizativa de las aulas, las metodologías activas o un mayor acompañamiento a las situaciones sociales en la escuela.

Las investigaciones y los informes subrayan la oportunidad de escoger propuestas experienciales de formación del profesorado, que estén dirigidas al entrenamiento de las competencias profesionales.

También se presta atención en la importancia de formaciones específicas a los equipos directivos, encaminadas a liderazgos abiertos, inclusivos y con capacidad para catalizar el trabajo en equipo.

Además, la formación docente tiene que incluir aspectos emergentes como la formación del profesorado en acompañamiento al alumnado en la inteligencia artificial generativa, aspectos contextuales como una mejor formación en la protección de la infancia y la adolescencia, o formaciones orientadas a la práctica reflexiva como pilar para el desarrollo profesional.