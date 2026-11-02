Alertan que videojuegos, aplicaciones de citas o las falsas agencias pueden ser formas de captación sexual

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PALMA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La profesora de la Universitat de les Illes Balears (UIB) e investigadora sobre captación para la explotación sexual Sandra Sedano ha alertado este lunes de las nuevas formas de captación de jóvenes para la prostitución o la creación de contenido sexual, como videojuegos, aplicaciones de citas o falsas agencias con ofertas de modelo.

Durante su conferencia 'Nuevas formas de captación sexual', pronunciada este lunes en la UIB, ha señalado que más de un tercio de los jóvenes en España han visto publicaciones en redes sociales que ofrece dinero a cambio de contenido sexual y que el 71 por ciento lo ve "normal".

En primer lugar, Sedano ha destacado videojuegos o plataformas como Roblox, Fortnite, Discord o Twitch como lugares en los que un captador se hace pasar por un jugador que utiliza la moneda del juego para pedir imágenes. Según ha advertido, no es algo rápido, sino que "consiste en ir ganándose la confianza de las víctimas".