Alice da una tregua "transitoria" a Baleares de las lluvias intensas e intermitentes que se prolongarán el fin de semana

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegación en Baleares de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto que la dana Alice ofrecerá una "mejoría transitoria" durante las próximas horas en el archipiélago, aunque la situación de inestabilidad con lluvias puntuales e intensas podría mantenerse a lo largo del fin de semana.

El portavoz adjunto de la Aemet en Baleares, Miquel Gili, ha explicado a Europa Press que los efectos de la dana seguirán en los próximos días debido a que geográficamente "se mueve poco".

De este modo, durante las primeras horas del viernes habrá cielos despejados y lluvias débiles pero de cara a tarde podría empezar a llover "con cierta intensidad" en Ibiza y Formentera, de modo que se activarán los avisos amarillos por lluvias y tormentas a partir de las 18.00 horas.

Los avisos por estos fenómenos meteorológicos pasarán a naranja a partir del sábado a las 06.00 horas y se mantendrán hasta las 15.00 horas, por precipitaciones de 40 l/m2 en una hora y acumulaciones de hasta 100 l/m2 durante todo el periodo de lluvias.

Las lluvias llegarán a Mallorca y Menorca durante el sábado por lo que se han activado los avisos amarillos por lluvias y tormentas desde las 08.00 horas, aunque en el Llevant de Mallorca este aviso llegará a ser naranja.

Gili ha señalado que la inestabilidad atmosférica persistirá durante el domingo y el lunes, con precipitaciones ocasionales pero que puntualmente podrían ser intensas en Mallorca y Menorca para mostrar una "mejoría relativa" el martes y el miércoles.

En cuanto a las temperaturas no sufrirán grandes cambios y se moverán en valores que oscilarán entre los 24 y los 26ºC de máximas y los 16 y 18ºC de mínima, aunque durante el sábado podrían bajar un poco más por los cielos cubiertos.

El motivo es que Baleares continúa bajo la misma masa de aire, con un viento de levante moderado que dejará un mar "movido" pero sin llegar a los rangos para activar los avisos costeros.