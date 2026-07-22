Alrededor de 200 personas se concentran en Cort para señalar la "arbitrariedad" al denegar el 'sopar a la llesca'

Concentración en Cort para protestar por la suspensión del 'sopar a la llesca'. - EUROPA PRESS

PALMA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unas 200 personas se han concentrado este miércoles en la plaza de Cort para criticar las "trabas" administrativas a las iniciativas de las organizaciones sociales y evidenciar la "arbitrariedad" del Ayuntamiento de Palma por no haber permitido el 'sopar a la llesca' programado.

La representante del colectivo Brunzint --uno de los organizadores del evento-- Julia ha censurado, en declaraciones a los medios, que el Consistorio les haya comunicado hace dos días, que les denegaba, "sin justificación", un permiso que habían pedido hace dos meses.

Así, ha planteado que "no es un caso aislado" y lo ha relacionado con el conflicto entre Cort y Ben Amics por la organización de la 'revetla' el Día del Orgullo LGTBIQ+ o la suspensión de las fiestas de Canamunt i Canavall.

La organizadora ha criticado que esta suspensión se produzca a dos días de la celebración del 'sopar a la llesca' con el coste de "energía" y "social" que esto tiene para entidades autogestionadas sin ánimo de lucro.

"En ese plaza se puede ver a gente consumiendo y cenando los 365 días del año, que suelen ser turistas, y para ellos sí hay permiso pero para nosotros no", ha reprobado.

Julia ha explicado que el objetivo de la iniciativa de su colectivo es usar plazas que habitualmente no se puede usar porque "están ocupadas" por negocios turísticos, por lo que ha señalado esta "contradicción".

Por eso, ha señalado que el modelo turístico "ocupa y gentrifica" una parte del centro de Palma que "ya no la sienten como suya".

Durante la protesta, se han cantado consignas como "Santa Maria, yo también lo haría" o "No es terrorismo pintar una fachada", en referencia a las activistas detenidas por, presuntamente, atacar unas inmobiliarias de la localidad; y "'Els carrers seran sempre nostres --las calles serán siempre nuestras--".

Tras la protesta, los asistentes se han sentado en la plaza para cenar y han desplegado una mesa informativa para llamar a la movilización del próximo domingo en Palma contra la masificación turística.