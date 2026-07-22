El Ayuntamiento justifica la negativa al 'sopar a la fresca' en Cort por el elevado número de actos celebrados

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PALMA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha justificado la negativa a autorizar la celebración de un 'sopar a la fresca' organizado por la plataforma Bruixit en la plaza de Cort por el elevado número de actividades celebradas en este espacio durante este año.

Así lo ha explicado este martes la portavoz municipal, Mercedes Celeste, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, quien ha indicado que en 2026 ya se han celebrado 89 actos en la plaza de Cort, uno más que durante todo 2025. Por este motivo, el Consistorio ha considerado que el evento podía trasladarse a otro emplazamiento.

En este sentido, ha señalado que el Ayuntamiento ofreció como alternativas las plazas Llorenç Villalonga, Llorenç Bisbal y d'en Coll, aunque las entidades organizadoras rechazaron estas ubicaciones por distintos motivos.

Actualmente, el Consistorio mantiene autorizada la celebración del acto en la plaza Quadrado y, según la portavoz, la organización estudia si aceptar finalmente esta ubicación. Según ha añadido Celeste, el Ayuntamiento mantiene reservadas las 60 mesas y las 400 sillas previstas para la celebración del evento.