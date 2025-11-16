Alrededor de 30.000 personas participan en la 2ª edición del Raïm Wine Fest en Palma

Foto panorámica en uno de los momentos del 2º Raïm Wine Fest de Palma. - VI DE LA TERRA DE MALLORCA

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 30.000 personas se pasaron por el parque de la Mar a lo largo de este sábado en la segunda edición del Raïm Wine Fest que se ha celebrado en Palma.

La jornada empezó sobre las 12.00 horas, se prolongó hasta las 00.00 hora y contó con la participación de hasta medio centenar de bodegas, que ofrecieron gran variedad de vinos blancos, tintos y rosados, según ha explica Vi de la Terra de Mallorca en una nota de prensa.

El público llegó de forma escalonada a lo largo de toda la jornada, con mayor presencia de público familiar durante las horas centrales del día para disfrutar de la oferta de actividades infantiles, como cuentacuentos, espacio de ludoteca y actividades didácticas relacionadas con la cultura vitícola de Mallorca y la animación de la Fada Despistada y la charanga joven Bon Ball Tenim.

Los talleres enogastronómicos, que este año han crecido y han ofrecido hasta cinco propuestas que combinaban platos maridados con vinos de variedades locales y un taller de coctelería, de manos de "reconocidos" chefs --Tomeu Arbona, Juan Pinel, Ruth Pérez, Ariadna Salvador, 'someliers' --Josep Juhé, Daniel Arias, Josep Avellà, Laura Leal-- y 'barmans' --Biel Ramon, mejor coctelero de España en conocimiento 2024--.

A media tarde, llegaba la hora del público joven y no tan joven para disfrutar de una de las grandes apuestas del cartel musical como La Granja.

La actuación de cierre corrió a cargo de los menorquines Avalanx. En el escenario principal también hubo actuaciones como el ritmo de Cacao, de DJ Esburbat y también de Aina Losange.